Panamá Nacionales -  13 de marzo de 2026 - 07:19

Muerte de trabajador en Cuarto Puente: Investigan causas exactas del accidente con maquinaria

Un trabajador falleció tras un accidente con maquinaria pesada en las obras del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Consorcio investiga lo ocurrido.

Muerte de trabajador en Cuarto Puente

Muerte de trabajador en Cuarto Puente

@eco

La empresa lamentó el fallecimiento del colaborador y señaló que el hecho se produjo tras un desperfecto en una maquinaria de equipo pesado mientras se realizaban labores en el proyecto.

Contenido relacionado: Aduanas establece el registro obligatorio de los conductores de transporte de carga

“El Consorcio ha iniciado los procedimientos internos correspondientes para verificar lo ocurrido y brindará toda la información y colaboración necesaria a las autoridades competentes”, indicó la empresa en un comunicado.

Posible contacto con línea de alta tensión

De acuerdo con testimonios difundidos por trabajadores en redes sociales, el incidente habría ocurrido cuando un camión grúa presuntamente tocó una línea de alta tensión, lo que provocó una descarga eléctrica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EcoPanamaTV/status/2032228538279981222?s=20&partner=&hide_thread=false

Tras el contacto con el cable energizado, el vehículo comenzó a emitir humo y posteriormente se incendió, generando momentos de tensión entre los trabajadores presentes en el área.

Investigaciones en curso

Las autoridades correspondientes deberán determinar las causas exactas del accidente ocurrido en el proyecto del Canal de Panamá, una de las obras de infraestructura más importantes que se desarrollan actualmente en el país. Mientras tanto, el Consorcio Panamá Cuarto Puente indicó que colaborará con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

En esta nota:
Seguir leyendo

ACODECO ordena suspensión de aumento de tarifas de telefonía móvil en Panamá

Asamblea Nacional convoca a aspirantes para el cargo de Defensor del Pueblo 2026-2031

Concurso General de Becas 2026: lo que debes saber sobre la certificación bancaria para el pago

Recomendadas

Más Noticias