Muerte de trabajador en Cuarto Puente: Investigan causas exactas del accidente con maquinaria

Un trabajador falleció la tarde de este jueves tras registrarse un accidente laboral en las obras del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá , según informó el Consorcio Panamá Cuarto Puente.

La empresa lamentó el fallecimiento del colaborador y señaló que el hecho se produjo tras un desperfecto en una maquinaria de equipo pesado mientras se realizaban labores en el proyecto.

“El Consorcio ha iniciado los procedimientos internos correspondientes para verificar lo ocurrido y brindará toda la información y colaboración necesaria a las autoridades competentes”, indicó la empresa en un comunicado.

Posible contacto con línea de alta tensión

De acuerdo con testimonios difundidos por trabajadores en redes sociales, el incidente habría ocurrido cuando un camión grúa presuntamente tocó una línea de alta tensión, lo que provocó una descarga eléctrica.

Tras el contacto con el cable energizado, el vehículo comenzó a emitir humo y posteriormente se incendió, generando momentos de tensión entre los trabajadores presentes en el área.

Investigaciones en curso

Las autoridades correspondientes deberán determinar las causas exactas del accidente ocurrido en el proyecto del Canal de Panamá, una de las obras de infraestructura más importantes que se desarrollan actualmente en el país. Mientras tanto, el Consorcio Panamá Cuarto Puente indicó que colaborará con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.