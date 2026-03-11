Panamá Entrevistas -

Aduanas establece el registro obligatorio de los conductores de transporte de carga

Felipe León, jefe de la Oficina Negociadora de la Autoridad Nacionl de Aduanas, informó que desde el 18 de marzo será obligartorio el registro para conductores de transporte de carga hacia Centroeamérica. A su vez, Sandra Echevería, jefa de Procesos de Aduanas, indicó que a partir del 1 de abril los usuarios deben estar debidamente registrados para recibr la autorización de reexportación, cuya finalidad es tener la trazabilidad de las mercancías.