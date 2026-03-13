Mulino inicia construcción de vías en El Valle, Gorgona y San Carlos

El presidente de la República, José Raúl Mulino , entregó este viernes varios contratos para iniciar obras viales en comunidades de Panamá Oeste y Coclé, proyectos que beneficiarán a más de 55 mil panameños con una inversión superior a B/.24.8 millones.

Las obras forman parte del plan de inversiones que ejecuta el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP) para mejorar la conectividad y fortalecer la movilidad en la región.

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Durante un acto realizado en la Casa Cultural de El Copecito, en el corregimiento de El Espino, el mandatario anunció el inicio del proyecto “Rehabilitación de la Carretera Panamericana – El Valle de Antón”.

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La obra será ejecutada por la empresa TRANSEQ-COPSA con una inversión de B/.12,468,814.14 y contempla la rehabilitación de 34.8 kilómetros de carretera.

El proyecto beneficiará directamente a más de 20 mil habitantes y favorecerá actividades como el turismo, el comercio y el sector agropecuario en El Valle de Antón.

Obras en Chame y San Carlos

El presidente José Raúl Mulino también anunció el inicio del proyecto “Diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles de Chame y San Carlos”, que será ejecutado por el Consorcio San Carlos.

La obra tendrá una inversión de B/.10,618,426.73 y contempla 38.1 kilómetros de vías, beneficiando a más de 30 mil habitantes.

Entre las carreteras que serán intervenidas destacan:

La vía Panamericana – Punta Chame

El Salado – Llano Grande y su ramal

Caminos en Los Pintos

Vías de La Gloria 1, 2 y 3

Camino Los Colibrís

La vía El Nance

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Gobierno destaca impacto económico

Durante el acto, el mandatario destacó que su administración continuará impulsando proyectos de infraestructura en distintas regiones del país.

“Hablamos poco, pero hacemos mucho. Estamos dando pasos concretos para que este país tenga una economía fuerte y para que la prosperidad llegue al bolsillo de todos los panameños”, expresó José Raúl Mulino.

Por su parte, el ministro del Ministerio de Obras Públicas de Panamá, José Luis Andrade Alegre, señaló que estas obras reafirman el compromiso del Gobierno de fortalecer la infraestructura vial y garantizar que los proyectos se ejecuten y se concluyan.

Con estas iniciativas, el Gobierno busca rehabilitar más de 79 kilómetros de carreteras, mejorar la seguridad vial y facilitar el acceso a servicios, centros educativos y comercios en comunidades de Panamá Oeste y Coclé.