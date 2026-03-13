Presidente Mulino inaugura el renovado Estadio Roberto Mariano Bula en Colón

El presidente José Raúl Mulino , inauguró este viernes 13 de marzo el renovado Estadio Roberto Mariano Bula, en la provincia de Colón. La entrega del coliseo coincide con el inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, que tendrá como plato fuerte el duelo entre Chiriquí y Colón a partir de las 8:00 p.m.

La reconstrucción total de este espacio deportivo se extendió por varios años, a pesar de las constantes solicitudes de residentes y deportistas colonenses para su pronta finalización.

"Cuando venía en campaña, me repetían una y otras vez, ¿Y el Mariano Bula para cuándo? y por supuesto los candidatos a diputados de Colón no faltaban en la mesa, una obra que perfectamente se podía haber realizado con el presupuesto de Pandeportes, porque el monto original era mucho menor al costo adicional y las adendas que nuestro gobierno debió asumir y lo hicimos porque esto era primero, por ese exceso de millones de dólares ojalá alguien responda", dijo el presidente.

Renovado Estadio Roberto Mariano Bula

Especificaciones del nuevo Roberto Mariano Bula: El moderno complejo deportivo cuenta con una infraestructura de última generación que incluye: