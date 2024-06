Mulino: "No me vengan con la "legalidad" de los auto regalos en ETESA. Eso es inmoral y abusivo"

"No me vengan con la “legalidad” de los auto regalos en ETESA. Eso es inmoral y abusivo. Ese juega vivo con dinero del pueblo NO VA. Se lo dijo al Gobierno saliente el 95% de los electores el 5 de mayo y se lo reitera el próximo Presidente de Panamá. Tampoco vamos a permitir que Juntas Directivas vencidas o salientes hagan reuniones para aprobar asuntos de última hora que no hicieron en 5 años. No permitiremos fiesta con dineros del Estado. Aprovecho para reiterar públicamente al actual Contralor de la República que se abstenga de refrendar estas cosas. Seré el primer defensor de los recursos de Panamá". José Raúl Mulino en su perfil de X.