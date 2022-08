"No existe justificación para amenazar dentro de esta Mesa con acciones", cuestiona viceministro Tejada

Tejada detalla avances de la Mesa Única de Diálogo y cuestiona amenazas de manifestaciones

“Recordemos que eran cuatro aspectos importantes que pedían los manifestantes o los bastiones, que era Canasta Básica, combustible, educación, también el tema de medicamentos… no existe un retroceso en el diálogo, hay muchos puntos en consenso, por lo cual le pedimos mucha responsabilidad a las alianzas de que frente a que sí hay avances concretos, no hay razón para hacer acciones ni amenazas, no es justificable bajo ninguna razón porque hemos cumplido con los cuatro puntos que ellos establecieron como prioritarios, hemos atendido los cuatro temas, existe siempre entre el 80 y 90% de puntos de consenso… no existe justificación para amenazar dentro de esta Mesa con acciones", enfatizó el viceministro Tejada.

Con respecto al tema de la reducción del costo de la energía sin subsidió, explicó que un equipo especializado estará analizando los puntos pendientes en la Mesa Única de Diálogo.

Mientras que en el tema de la Caja de Seguro Social (CSS), la Mesa decretó un receso hasta el día jueves 11 de agosto, quedando pendiente el punto sobre la recomposición de la Mesa del Diálogo por la CSS para que participen todas las partes en base a un esquema tripartito.

Señaló que existe la posibilidad de que los miembros de las alianzas puedan integrarse a la Mesa del Diálogo por la CSS, sin que se desconozca el trabajo que se ha realizado durante varios meses sobre este tema.

“La propuesta por parte de las alianzas que se encuentran en la Mesa única de Diálogo en la provincia de Coclé, es que se establezca una nueva Mesa Única de la CSS y en esta nueva mesa existan actores y ellos tienen como objetivo establecer los actores que deben estar en esta nueva Mesa Única del Diálogo… podemos hablar de una recomposición de la mesa, sin embargo, no desechar los avances y mucho menos desechar los trabajos que se han realizado de la mano de la Organización Internacional del Trabajo que han establecido una nueva ruta en cuanto a la presentación de los informes actuariales”, indicó Tejada.