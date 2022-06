"No hay delito", dice viceministro de Seguridad sobre sujeto aprehendido con implementos policiales

El viceministro de Seguridad Pública, Ivor Pittí, confirmó este viernes que no hubo delito cometido por parte del sujeto que fue aprehendido portando en su automóvil supuestas prendas y accesorios de la Policía Nacional y a quien se le investigaba por hacerse pasar por subcomisionado de este estamento de seguridad.

"Era un señor que tenía un uniforme en el maletero del carro, no era igual, era parecido, nunca se le capturó con el uniforme colocado, ese caso ya se desvirtuó porque no hay ningún delito en eso", explicó Pittí a RPC Radio.

El viceministro señaló que la vinculación del sujeto con la entidad se dio a través de una liga de fútbol en la que participaba un familiar.

"Había un pariente de él que jugaba en una liga, que jugaba para la Policía, entonces por ser allegado a la liga podía acercarse, nunca él se presentó a ningún cuartel vestido o uniformado como debe ser, así que al final eso no aplica. Legalmente no hay ninguna prueba, no hay nada que vaya ilegalmente para tener un caso", añadió Pittí.

Hay que destacar que al momento de la aprenhensión del sujeto en Pedregal, la Policía Nacional indicó, mediante un reporte, que se le de decomisó una correa azul, 16 ficheros con logos diferentes, 1 uniforme policial de faena azul, 1 gorra con el rango de subcomisionado, 3 suéteres, 2 mascarillas, 1 jacket color negro, y 1 pañoleta, todos con el logo de la entidad, y añadieron que este se hacía pasar por subcomisionado.