"No hay margen para jugar con la vida", aseguró el presidente Cortizo sobre vacunación clandestina

El presidente Cortizo pidió a la población no ser partícipe de la vacunación clandestina.

El mandatario, que se encontraba en una gira de trabajo en Los Santos, indicó que no había margen para jugar con la vida y la salud de las personas y le pidió a la población inmunizarse en los sitios aprobados por los equipos de salud del gobierno.

"Estamos vacunando de manera legal no de manera ilegal, es la única manera que nosotros sabemos que se está vacunando de verdad y asegurándole a quien tome ese riesgo de vacunarse... ese riesgo (vacunación clandestina) lo toman las personas tontas y brutas, que no se quieren y no quieren a sus seres queridos. A partir de este momento estamos investigando lo que sucedió en esa vacunación clandestina. Hoy el ministro debe estar presentado una denuncia para que se investigue", espetó en primera instancia el presidente.

El presidente Cortizo señaló que en estos momentos no sabe si en la vacunación de Coco del Mar se utilizaron vacunas de verdad, pero destacó que bajo su administración hay vacunas para todos los que habitan en Panamá y que éstas son gratis.

"Las vacunas bajo la responsabilidad del presidente Nito Cortizo no se pagan, nadie tiene que pagar ni un centavo... que eso quede muy claro y la verdad es que estoy bastante disgustado", sentenció el presidente.

Cortizo recalcó que está orgulloso del trabajo, la organización y la logística que han realizado en el proceso de vacunación en Panamá.

"Me siento tranquilo del enorme esfuerzo en conseguir a tiempo, en negociar a tiempo las vacunas adecuadas para las panameñas y panameños, eso se hizo a tiempo desde julio del año pasado. Tenemos suficientes vacunas para proveerle a todos lo panameños. El trabajo de organización y logística es enorme. Me siento orgulloso de ello", concluyó Cortizo.