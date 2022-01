Normas del Minsa para contagiados de COVID y contactos estrechos

¿QUÉ HACER SI TUVE CONTACTO ESTRECHO CON UN CONTAGIADO?

Contacto estrecho con síntomas

De acuerdo con el galeno, en Panamá, si una persona tuvo contacto estrecho con un contagiado de COVID y tiene síntomas, esté o no vacunado, debe realizarse una prueba de antígeno o PCR, y realizar cuarentena por cinco días.

Al quinto día, se debe realizar una prueba de antígeno para determinar si aún es infeccioso. En caso de salir negativo, será dado de alta; mientras que si da positivo deberá aislarse por cinco días. En este último caso, no deberá realizarse una prueba al finalizar el aislamiento.

Contacto estrecho sin síntomas

NO VACUNADOS: Si una persona tuvo contacto estrecho con un contagiado de COVID, no tiene síntomas y no está vacunado, deberá realizar cuarentena de cinco días.

Al quinto día, deberá realizarse una prueba de antígeno para determinar si aún es infeccioso. En caso de salir negativo, será dado de alta; mientras que si da positivo deberá aislarse por cinco días. En este último caso, no deberá realizarse una prueba al finalizar el aislamiento.

VACUNADOS: Si una persona tuvo contacto estrecho con un contagiado de COVID, no tiene síntomas y está vacunado, no deberá realizar cuarentena, sin embargo, se recomienda el uso permanente de mascarillas (incluso con su burbuja familiar).

Al quinto día, deberá realizarse una prueba de antígeno para determinar si aún es infeccioso. En caso de salir negativo, será dado de alta; mientras que si da positivo deberá aislarse por cinco días. En este último caso, no deberá realizarse una prueba al finalizar el aislamiento.

¿QUÉ PRUEBA DEBO REALIZARME?

ANTÍGENO: Ortega explicó, que lo ideal es realizarse una prueba de antígeno debido a que esta detecta si la persona tiene la capacidad de contagiar aún o no.

PCR: "La prueba PCR es maravillosa, pero tarda muchos más días y va a detectar el virus incluso cuando esté inactivo y ya la persona no tenga la capacidad de contagiar", precisó el médico.

PRUEBA RAPIDA O SOFÍA: Por otro lado, la prueba Sofía, conocida como prueba rápida, es recomendada para las personas que no tienen síntomas ni han tenido contacto estrecho con algún positivo, sin embargo, requieren viajar o visitar a una persona que puede ser de riesgo para el COVID.

PRUEBA SEROLÓGICA: La prueba serológica se recomienda únicamente para hacer estudios de anticuerpos, es decir, si el doctor de cabecera de una persona con cáncer quiere determinar si el paciente respondió a la vacuna, puede realizar esta prueba. Igualmente, para las personas que requieren trasplante de órganos, enfermos crónicos o pacientes inmunisuprimidos.

¿SI YA ME RECUPERÉ DE COVID Y TUVE CONTACTO ESTRECHO CON UN CONTAGIADO QUÉ DEBO HACER?

El doctor explicó que el recuperado de COVID no hace cuarentena si está en los primeros 90 días de haberse recuperado, debido a que persona tiene la protección que le da la infección natural.

Posterior a este tiempo, si tiene contacto con un positivo, la cuarentena dependerá de si está o no vacunado y si tiene o no síntomas.

¿CUÁL ES EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN?

El Minsa estableció que, a partir del 20 de febrero, el esquema completo de vacunación queda así:

Tres dosis a partir de los 16 años.

Dos dosis para las edades entre 12 y 15 años, dado que no se les aplica dosis de refuerzo.

Una dosis de 5 a 11 años. Sin embargo, cuando se empiece a aplicar la segunda dosis, el esquema completo será de dos dosis.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO ESPERAR PARA PONERME LA VACUNA SI ME DIO COVID?

Ortega detalló que la recomendación para las personas que se han contagiado de COVID en los últimos días, esperar 90 días después de recuperarse para aplicarse la dosis de refuerzo.

Debido a que "la reinfección es rara en los primeros 90 días después de recuperarte".

¿ME PUEDO REINFECTAR?

Sí. Un paciente puede reinfectarse después de los 90 días de haberse contagiado, por lo que se recomendó la aplicación de dosis de refuerzo a quienes no la tienen, con la intención de reducir la capacidad de contagio y el desarrollo grave de la enfermedad.

No obstante, en esos 90 días una persona contagiada puede tener una recaída.