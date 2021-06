Nuevo horario de toque de queda en Panamá y San Miguelito empieza a regir desde este lunes

Se exceptúa de esta medida el corregimiento de San Felipe en el distrito de Panamá; y los corregimientos de Taboga Cabecera, Otoque Occidente y Oriente del distrito de Taboga, los cuales permanecerán con el toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

En Veraguas para los distritos de Cañaza, Montijo, Calobre, Santa Fe, Mariato y Río de Jesús, el toque de queda será de 12:00 a.m. a 4:00 a.m., no obstante para el resto de la provincia, el toque de queda será de lunes a sábado de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., y se mantiene la cuarentena total los días domingos, sin jornada laboral ni movilidad que comprenderá desde el sábado a las 10:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m.

Todas las actividades industriales y comerciales que operan en el resto de los distritos de Veraguas podrán mantenerse abiertas en un horario de lunes a sábado hasta las 9:00 p.m.

Para el distrito de Remedios de la provincia de Chiriquí, se establece un toque de queda de lunes a domingo de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. El resto de la provincia mantendrá el toque de queda de lunes a sábado de 8:00 p.m. a 4:00 a.m., y cuarentena total hasta las 4:00 a.m. del lunes.

Los comercios de Chiriquí, exceptuando los que estén ubicados en Remedios, deberán cerrar a las 7:00 p.m.

Reapertura de Galleras

Por otro lado, a partir de hoy "reabrirán las galleras que operen en las provincias que a juicio de la autoridad sanitaria mantengan un bajo índice de contagio, las cuales realizarán su actividad con un aforo de hasta 25% de su capacidad y cumplirán las medidas de bioseguridad contempladas en la Resolución 1350 del 30 de noviembre de 2021".