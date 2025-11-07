Operadores de transporte hacia Taboga suspenden el servicio por protestas contra el alza del pasaje

Los operadores que prestan el servicio de transporte de pasajeros hacia Isla Taboga suspendieron este jueves los viajes a partir del 7 de noviembre y hasta nuevo aviso, tras una protesta ante la posibilidad de un aumento en el precio del pasaje.

"Estas medidas se mantendrán hasta que las autoridades garanticen el atraque seguro de nuestros barcos y la seguridad de todos nuestros pasajeros al llegar a la isla de Taboga", destacó una de las empresas que ofrece el servicio.

Asimismo, se informó a los pasajeros que hayan realizado previamente la compra de boletos que pueden comunicarse al correo [email protected] o al número de WhatsApp 6234-8989 para más información.

Los operadores que prestan el servicio de transporte de pasajeros hacia Isla Taboga han decidido suspender los viajes a partir de este 7 de noviembre hasta nuevo aviso, tras una protesta de los residentes en el muelle, para exigir un diálogo sobre la posibilidad de un aumento en… pic.twitter.com/jS3UdqfyLX — Telemetro Reporta (@TReporta) November 7, 2025

Alcaldía de Taboga se ante la suspensión del servicio

La Alcaldía de Taboga expresó su descontento por el procedimiento implementado por las empresas de transporte marítimo al tomar decisiones sin considerar la situación socioeconómica de los residentes del distrito.

El municipio señaló que el aumento del pasaje no cuenta con un estudio previo que determine un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, especialmente en lo relacionado con la tarifa para los menores de 1 a 12 años.