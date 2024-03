Pacientes de Cardiología de la CSS protestan en Ciudad de la Salud

Esta situación a dejando a muchos pacientes en una situación crítica. "Durante el tiempo que hemos estado ahí, no aguantan y se van para su casa... Algunos han fallecidos", relatan pacientes en protesta. Esta situación a dejando a muchos pacientes en una situación crítica. "Durante el tiempo que hemos estado ahí, no aguantan y se van para su casa... Algunos han fallecidos", relatan pacientes en protesta.

Respuesta a los pacientes de cardiología ante protesta

Los pacientes de cardiología de la Ciudad de la Salud salieron a protestar este jueves para denunciar la falta de insumos, medicamentos y personal.

Algunos señalan que tienen meses de estar hospitalizados y les han anulado las cirugías en varias ocasiones debido a esta situación.

— Telemetro Reporta (@TReporta) March 21, 2024

El jefe del departamento de cardiología, José López quien mencionó que se encontraba preocupado por la situación que está a travesando la sala, remarcando que ha solicitado a las autoridades la distribución de los insumos sin embargo por el momento no han tenido respuesta.

"No tenemos insumos, medicamentos, personal, esto no es bueno pero hemos tenido reuniones con la sección de salud de la junta directiva durante el pasado año pero no hemos tenido respuesta. No hay marcapaso, si un paciente viene con complicaciones, se muere", remarcó López.

La protesta de los pacientes de cardiología en la Ciudad de la Salud resalta la grave crisis en la atención médica en las instalaciones de la CSS. A pesar de los esfuerzos por implementar medidas como la 'Alerta Infarto' y la apertura del Instituto Cardiovascular y Torácico, sigue existiendo una falta significativa de insumos, medicamentos y personal. Es crucial que las autoridades tomen medidas urgentes para abordar esta situación y garantizar una atención médica de calidad para todos los pacientes cardiológicos en el país.