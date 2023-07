Pacientes piden suspensión de paro indefinido en el Hospital de Chiriquí

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1683893862593331222&partner=&hide_thread=false La asamblea general de médicos especialistas del Hospital Regional Rafael Hernández de David, decretó paro indefinido al no lograrse un acuerdo en el punto 6 del pliego de peticiones, relacionado con la destitución del subdirector de este nosocomio. #TReporta pic.twitter.com/jXHoPJRiSo — Telemetro Reporta (@TReporta) July 25, 2023

"Si en la redacción del finiquito no tenemos la garantía de que este señor (el subdirector médico) no pueda volver a estar en un puesto de gerencia en el hospital y afectar a cualquier persona (…), no nos sentimos seguros", dijo la doctora especialista, Rocío Arroyo.

El 78% de los médicos apoya el paro. Asegurados comentan que necesitan recibir la atención. Muchos viajan largas distancias desde otras zonas de la región occidental del país.

La consulta externa y las cirugías electivas o que no sean de urgencias se encuentran paralizadas. Solamente los hospitalizados irán a quirófano.

Hasta la fecha 2,500 citas se han perdido. El 18 de julio, la CSS emitió un comunicado asegurando, que el Dr. Rafael Hernández cuenta con insumos médicos y medicamentos por los próximos seis meses.