Padre de niño fallecido por atropello pide respuestas de las autoridades.

Olegario Sandoya, padre de la víctima, comenta que no conoce acerca de las indagaciones por parte de las autoridades "Hasta el momento no han dicho nada. El muchacho está libre. Por eso quería averiguar qué se está haciendo. Las autoridades no me han dicho nada", dijo con preocupación, agregando, que aun no supera la muerte de su hijo y que se mantendrá en la espera de las declaraciones del Ministerio Público.