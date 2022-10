Padres de familia denuncian casos de "bullying" en Escuela República de Chile

A un niño le enterraron la punta de un lápiz en la espalda. “Un día yo iba a agarrar al bebi, para sobarle la espalda, y cuando agarro me dice, no me toque allí… y cuando miro, el bolón que tenía… le metió el lápiz. Mi nieto ha llegado arrastrado, con los ojos hinchados, se le come las meriendas”, contó una acudiente.

A raíz del cierre personal del Ministerio de Educación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Defensoría del Pueblo y la Policía de Menores acudieron este jueves a la Escuela República de Chile, sin embargo los padres de familia comenzaron a retirar a sus acudidos.

“Lo que a mí me molesta, ¿por qué tiene que estar encerrado en el salón aguantándose las ganas de orinar por miedo a que los otros niños le peguen?”, cuestionaba una de las madres.

Los padres de familia dijeron a los medios que desde principios de año se enviaron notas al personal docente y a la dirección de la escuela para denunciar estos hechos, y algunos ya han presentado denuncias ante la Defensoría del Pueblo.

Los niños señalados como agresores presentan "aspectos psicológicos ya diagnosticados por facultativos de la Caja de Seguro Social", confirmó el director nacional del Gabinete Psicopedagógico, Vadim Moreno. "Se tienen que tomar medidas para determinar si los chicos deben seguir dando su parte académica en casa, para el cuidado de todos los demás miembros de la comunidad educativa de la escuela. Estamos en esa evaluación", explicó, agregando que igual se evaluará cuál es el entorno de estos niños, la relación con sus padres.

Vivian Kant, directora de Educación Especial del Meduca, indicó que están haciendo una revisión del caso junto a la comunidad educativa de la Escuela República de Chile con acompañamiento de la Defensoría, Senniaf y Policía Nacional.

“Los niños son menores de edad, por supuesto que hay que tratarlos, tenemos que brindarles todo el apoyo y todas las condiciones, y eso como Ministerio de Educción, eso lo vamos a asegurar... este es un proceso donde todos estamos involucrados”, expresó Kant.