Panamá impulsa adhesión a la Organización Internacional del Cacao

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), encabezó este viernes una jornada de trabajo orientada a impulsar la adhesión de Panamá a la Organización Internacional del Cacao (ICCO), con miras a convertir al país en un actor relevante dentro del mercado global.

La reunión, que se desarrolló en la Cancillería, contó con la participación del vicecanciller Carlos Hoyos y la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, quienes recibieron al director ejecutivo de la ICCO, Michel Arrion, acompañado de representantes del sector privado.

Durante el encuentro, se subrayó que la integración de Panamá a la ICCO permitirá acceder a cooperación técnica, fondos internacionales y estudios especializados, además de abrir espacios de decisión en la agenda mundial del cacao.

Panamá avanza en proceso para integrarse a la Organización Internacional del Cacao

image

“El valor estratégico de esta adhesión potencia la competitividad del sector y consolida a Panamá como referente regional en la producción de cacao de calidad”, afirmó el vicecanciller Hoyos. “El valor estratégico de esta adhesión potencia la competitividad del sector y consolida a Panamá como referente regional en la producción de cacao de calidad”, afirmó el vicecanciller Hoyos.

Ábrego, por su parte, destacó la campaña de imagen internacional “Hecho en Panamá”, que recientemente llevó una exposición sobre el ciclo del cacao panameño al Museo del Cacao y el Chocolate en Bruselas, Bélgica.

La integración de Panamá a la ICCO refleja un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, productores y organismos internacionales para impulsar la cadena de valor del cacao y ampliar la presencia del país en los mercados internacionales.