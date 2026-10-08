Panamá realizará su tercer simulacro nacional de evacuación.

Panamá realizará el tercer Simulacro Nacional de Evacuación el próximo lunes 12 de octubre de 2026, una jornada que busca fortalecer la preparación de la población ante posibles situaciones de emergencia.

La actividad es organizada por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) , en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Ministerio de Gobierno y otras instituciones, con el objetivo de reforzar los conocimientos y protocolos de evacuación ante incendios, sismos y otros eventos que puedan poner en riesgo a la población.

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¿Cuándo y a qué hora será el simulacro?

El tercer Simulacro Nacional de Evacuación se realizará el lunes 12 de octubre de 2026, a las 10:00 a.m.

Las autoridades esperan contar con la participación de empresas privadas, instituciones públicas, centros educativos y otros sectores de la sociedad.

¿Qué buscan las autoridades con este simulacro?

El ejercicio tiene como objetivo que las personas conozcan cómo actuar ante una emergencia y puedan identificar previamente las rutas de evacuación y los puntos seguros.

La actividad permitirá poner en práctica los protocolos de respuesta y reforzar la preparación de ciudadanos e instituciones ante situaciones como incendios, sismos u otros eventos.

SINAPROC pide estar preparados

Por su parte, el director del SINAPROC, Omar Smith, hizo énfasis en la importancia de que las personas sepan cómo actuar desde el momento en que ocurre una emergencia.

El funcionario señaló que es necesario preguntarse dónde estamos y por dónde vamos a evacuar, incluso desde el momento en que se abre la puerta de una vivienda, oficina o establecimiento.

La preparación también implica conocer las posibles rutas de salida, mantenerse atentos a las indicaciones oficiales y participar en actividades de capacitación.

"Lo que se está buscando es poder verificar el nivel de preparación, no solamente de las instituciones, sino también de la misma población. Recuerden que al momento que se tenga cualquier tipo de incidente, quienes van a estar en primera instancia van a ser los vecinos, los… pic.twitter.com/3hi8mqOfgQ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2026

¿Qué hacer ante una emergencia?

Las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar las rutas de evacuación y seguir las instrucciones de los organismos de respuesta.

Javier Hurtado, director de Educación Ambiental, destacó la importancia de participar de manera organizada y prestar atención a las rutas de evacuación.

“Hagámoslo de manera ordenada, verificar las vías de desalojo y estar pendiente cada ciudadano de que se cumpla”.

La recomendación es que cada persona conozca con anticipación las salidas disponibles en el lugar donde se encuentre y siga las indicaciones de los responsables durante el ejercicio.

El simulacro representa una oportunidad para que la ciudadanía ponga en práctica estos conocimientos y detecte posibles dificultades en las rutas de salida.