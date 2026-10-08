Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2026 - 15:00

Minseg abre convocatoria para jóvenes de 18 a 22 años: ¿quiénes pueden participar?

El Minseg y la Embajada de Estados Unidos mantienen abierta una convocatoria para jóvenes panameños de 18 a 22 años interesados en academias de oficiales.

Minseg abre convocatoria para jóvenes de 18 a 22 años

Minseg abre convocatoria para jóvenes de 18 a 22 años

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en Panamá, mantiene abierta una convocatoria dirigida a jóvenes panameños de entre 18 y 22 años interesados en participar en un proceso de selección para cursar estudios en academias de formación de oficiales.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria del Minseg?

De acuerdo con la información proporcionada, la oportunidad está dirigida a jóvenes que cumplan con los siguientes criterios:

  • Ser panameños.

  • Tener entre 18 y 22 años.

  • Estar interesados en participar en el proceso de selección para estudiar en academias de formación de oficiales.

La iniciativa se desarrolla mediante la coordinación entre el Ministerio de Seguridad Pública y la representación diplomática estadounidense en Panamá.

¿Cómo aplicar para estudiar en las academias de oficiales?

La convocatoria contempla un proceso de selección para los jóvenes interesados en acceder a esta oportunidad de formación.

Sin embargo, en la información suministrada no se detallan la fecha límite de inscripción, los documentos requeridos, las academias participantes ni el procedimiento para presentar una solicitud.

Los interesados deberán consultar los canales oficiales del Minseg para conocer los requisitos completos y las instrucciones de postulación.

En esta nota:
Seguir leyendo

Gobierno propone incluir al IDAAN y la CSS en reformas a la Ley de Asociaciones Público-Privadas

Lotería Nacional de Panamá suspenderá atención al público en Herrera este viernes

Japón explora oportunidades de cooperación con Panamá en materia de asistencia humanitaria

Recomendadas

Más Noticias