Minseg abre convocatoria para jóvenes de 18 a 22 años: ¿quiénes pueden participar?

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) , en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en Panamá, mantiene abierta una convocatoria dirigida a jóvenes panameños de entre 18 y 22 años interesados en participar en un proceso de selección para cursar estudios en academias de formación de oficiales.

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¿Quiénes pueden participar en la convocatoria del Minseg?

De acuerdo con la información proporcionada, la oportunidad está dirigida a jóvenes que cumplan con los siguientes criterios:

Ser panameños.

Tener entre 18 y 22 años .

Estar interesados en participar en el proceso de selección para estudiar en academias de formación de oficiales.

El @MinSegPma , en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en Panamá, mantiene abierta la convocatoria dirigida a jóvenes panameños entre 18 y 22 años, interesados en participar en el proceso de selección para cursar estudios en academias de formación de oficiales pic.twitter.com/y9wJaGcbgs — Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (@aeronavalpanama) October 8, 2026

La iniciativa se desarrolla mediante la coordinación entre el Ministerio de Seguridad Pública y la representación diplomática estadounidense en Panamá.

¿Cómo aplicar para estudiar en las academias de oficiales?

La convocatoria contempla un proceso de selección para los jóvenes interesados en acceder a esta oportunidad de formación.

Sin embargo, en la información suministrada no se detallan la fecha límite de inscripción, los documentos requeridos, las academias participantes ni el procedimiento para presentar una solicitud.

Los interesados deberán consultar los canales oficiales del Minseg para conocer los requisitos completos y las instrucciones de postulación.