Panamá responde a Médicos Sin Fronteras sobre la atención a migrantes

La subdirectora general del Servicio Nacional de Migración, María Isabel Saravia, fue enfática en subrayar sobre el caso del organismo Médicos Sin Fronteras, que en Panamá existen protocolos entre el Ministerio de Salud y los médicos que atienden en el país, "No vemos como el protocolo para atender a alguien en cualquier hospital panameño, va a diferir del protocolo requerido para la atención que proporcionan los profesionales de Médicos sin Fronteras".

Saravia indicó, que el Estado panameño no ha recibido denuncias por parte de Médicos Sin Fronteras, de supuestas violaciones sexuales a migrantes irregulares; que transitan la selva darienita y es por eso que no hay una paridad en la cantidad de denuncias que se llevan.

Para la licenciada María Isabel Saravia ,el organismo internacional no puede reclamar a Panamá, por no investigar si nosotros como Estado no recibimos denuncias.

image.png

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que el año pasado se recibieron las quejas de diferentes entidades por la "falta de coordinación, manejo e incumplimiento que se venía dando por parte de Médicos Sin Fronteras ". Según Sucre, el organismo fue llamado a una reunión interinstitucional y se les hizo saber "las deficiencias".

El titular de salud alegó que el organismo no presentaba los informes completos, en tiempo adecuado los expedientes y diagnósticos. En una primera reunión se les informó y se subsanaron algunos detalles.

El contrato culminó el último día del 2023, y según señaló en este momento se encuentran con las demás instituciones, haciendo una evaluación del cumplimiento de la normativa panameña. El principal problema del organismo, es que se niega a entregar información completa a todas las autoridades panameñas, que son las que tienen que cumplir un rol y función en materia de salud, asistencia social, seguridad y judicial.

Para el jefe de la cartera de salud, no es posible exigirle "por ejemplo a la Policía Nacional, el arresto de alguien si ni siquiera se le puede proporcionar el nombre; como el Ministerio Público va investigar sino sabe el nombre de la víctima, ni cuando y donde ocurrieron los hechos", considera Sucre y agrega que lo que la organización Médicos Sin Fronteras ha hecho, es entorpecer la función de las diferentes instituciones en Panamá .

92 mil 835 es la cifra de migrantes irregulares que han transitado la selva darienita, desde el 1 de enero hasta este domingo 17 de marzo del 2024. Migración