Panameñas se gradúan con honores en universidades de Estados Unidos

Panameñas se gradúan con honores

Las jóvenes panameñas Dina Cianca y María de Los Ángeles Vergara se han graduado con honores en universidades de Estados Unidos.



María de Los Ángeles, quien es oriunda de Metetí, obtuvo su título de Ingeniera Ambiental

Según informó la organización Jóvenes Unidos por la Educación, María de Los Ángeles Vergara, oriunda de Metetí, se graduó como Ingeniera Ambiental con distinción Summa Cum Laude en la Universidad de Arkansas.

Por su parte, Dina Cianca, originaria de San Miguelito, obtuvo dos títulos universitarios: Bachelor of Science en Molecular and Cell Biology y Bachelor of Science en Life Sciences Communication, también con honores.

Ambas jóvenes forman parte de iniciativas educativas que promueven el acceso a oportunidades académicas internacionales para estudiantes panameños.