Panameños atrapados en Israel: Alcalde Miguel Batista habla sobre su situación en Israel

Menciono que estaban destinados a permanecer acá hasta el viernes 20, y esta situación comenzó en la madrugada del viernes 13 de junio.

"A pesar de esa situación hemos estado bastante tranquilos, hoy ya salieron 12 brasileños, aquí hay alcaldes de Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Guatemala y Colombia, que se encontraban en esta gira", Miguel Batista, alcalde de Pedasí.

"Me encontraba despierto cuando sonó la primera alarma. Automáticamente, según los protocolos que ya nos han explicado que esto es algo completamente normal aquí, aunque no en la magnitud que estamos viviendo, nos dirigimos hacia el búnker para mantenernos en un lugar seguro”, expresó Miguel Batista, alcalde de Pedasí. "Me encontraba despierto cuando sonó la primera alarma. Automáticamente, según los protocolos que ya nos han explicado que esto es algo completamente normal aquí, aunque no en la magnitud que estamos viviendo, nos dirigimos hacia el búnker para mantenernos en un lugar seguro”, expresó Miguel Batista, alcalde de Pedasí.

Miguel Batista mencionó los alcaldes que se encuentran junto a él en Israel.

Destacó que, a pesar de la situación, han estado bastante tranquilos. Hoy ya salieron 12 brasileños. Aquí hay alcaldes de Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Guatemala y Colombia que se encontraban en esta gira”, señaló Miguel Batista, alcalde de Pedasí.