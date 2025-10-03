PARLATINO impulsa Ley Modelo para armonizar regulaciones mineras en América Latina

En el marco de la X Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano y Caribeño ( PARLATINO ) sesionó en Valparaíso, bajo la presidencia del diputado Andrés Longton.

Durante la sesión, los delegados analizaron temas estratégicos, entre ellos la Ley Modelo destinada a armonizar las regulaciones mineras en América Latina y el Caribe, así como propuestas normativas para enfrentar el cambio climático y reducir la heterogeneidad legislativa en la región.

Parlamentarios del PARLATINO impulsan Ley Modelo

La agenda contó con la presencia del Ministerio de Energía de Chile, representado por el subsecretario Luis Felipe Ramos, el coordinador legislativo Fernando Monsalve y la secretaria regional Anastassia Ottone.

image

Los delegados fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados de Chile, José Miguel Castro Bascuñán, y participaron en visitas al Palacio de la Moneda y al Campamento Sewell, el histórico primer campamento minero de Chile declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ligado a la mina de cobre El Teniente.

En Santiago, la comisión sostuvo un conversatorio con las comisiones de Minería y Energía del Congreso chileno, y se reunió con el ministro de Energía, Diego Pardow, para intercambiar experiencias sobre energías limpias y transición energética.

Participación regional

La sesión contó con parlamentarios de Chile, Aruba, Bolivia, Curazao, Ecuador, San Martín y Uruguay, entre otros países, fortaleciendo el intercambio de experiencias y la cooperación legislativa en la región.

El proyecto de Ley Modelo busca establecer un marco común que permita un desarrollo minero sostenible, seguro y respetuoso con el medio ambiente, contribuyendo a la integración legislativa y la competitividad de América Latina y el Caribe.