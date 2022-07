"Parte del problema es que ha habido muchos diálogos en Panamá que no se han ejecutado", destaca Nivia Castrellón sobre descontento social

La presidenta de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá, Nivia Rossana Castrellón considera que parte del problema de lo que acontece en el país, en medio de las protestas , es que ha habido muchos diálogos que las autoridades no han ejecutado.

Asesora educativa le recuerda al Gobierno y manifestantes que se garantice el derecho a la educación para todos los niños TReporta

"Parte del problema siento yo, es que ha habido muchos diálogos en Panamá y no se han ejecutado, si acá se hubiera ejecutado el Compromiso Nacional por la Educación o los acuerdos del Pacto del Bicentenario o incluso los acuerdos de la Concertación muchísimo de los problemas que estamos en este momento enfrentando no hubieran ocurrido, pienso que tiene que haber mucha seriedad por parte de ambos... y que debemos obrar por el pueblo panameño no por intereses particulares", aseguró Castrellón.