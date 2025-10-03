Pentágono ataca narcolancha frente a Venezuela: 4 muertos en el Caribe

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth , anunció este viernes un nuevo ataque en aguas internacionales del Caribe, frente a la costa de Venezuela, contra una presunta narcolancha, con un saldo de cuatro muertos.

El comunicado fue difundido a través de la red social X (antes Twitter), donde el funcionario detalló que la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos.

Pentágono confirmó un ataque en aguas internacionales del Caribe

#LoÚltimo | El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta narcolancha, con un balance de 4 muertos, en un mensaje en la red X.

"El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente…



“El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente”, indicó Hegseth en su mensaje, acompañado por un video del operativo. “El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente”, indicó Hegseth en su mensaje, acompañado por un video del operativo.

Este hecho se suma a las recientes operaciones estadounidenses en la región, que han intensificado la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y han elevado la tensión diplomática en torno a la cooperación en materia de seguridad en el hemisferio.

FUENTE: AFP