Permiso temporal a extranjeros en Panamá: ¿Quiénes aplican?

La subdirectora del Servicio Nacional de Migración (SNM), María Isabel Sarabia, dio a conocer que el permiso temporal a extranjeros en Panamá aplica aplica únicamente para las personas que estén irregulares desde un año antes de la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo No 112 .

Según la subdirectora, “este permiso no es un Crisol de Razas, que fue una política de las dos administraciones anteriores que se mantuvo en el tiempo y lo que generó fue una invitación para que la gente viniera a quedarse irregular”.

“Esta es una medida única que se va a tomar para aquellas personas que no tienen una opción migratoria, que se encuentran irregulares desde hace un año antes de la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo”, remarcó durante una entrevista al medio la subdirectora.

¿Quiénes no pueden solicitar el permiso temporal?

Por otro lado, la subdirectora de Migración indica que “si la persona está en Panamá desde enero, desde abril o viene entrando no va a aplicar, no puede aplicar y si aplica no será admitido para el permiso”.

“Uno de los requisitos que está solicitando el Servicio de Migración es que la persona haya cumplido con un proceso laboral a diferencia de los proceso anteriores, Migración y MITRADEL nos hemos puesto de acuerdo y este es el resultado de un trabajo interinstitucional”, remarcó.