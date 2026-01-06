Pesca sostenible podría ayudar a combatir el hambre mundial, si se permitiera que las poblaciones de peces de arrecifes se recuperen

Con una población mundial de 8.3 mil millones de personas y millones enfrentando desnutrición, la seguridad alimentaria es un desafío urgente. Un nuevo estudio liderado por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) en Panamá, junto con colaboradores internacionales, revela que muchas poblaciones de peces de arrecife están actualmente tan sobreexplotadas que tienen una productividad muy por debajo de su potencial sostenible. Permitir la recuperación de las poblaciones de peces de arrecife de coral podría aumentar la producción sostenible de peces de arrecifes de coral, ayudando a alimentar a millones de personas cada año.

“Nuestro estudio cuantifica cuánto se pierde al mantener comunidades de peces sobreexplotadas y cuánto podría ganarse al reconstruirlas y manejarlas de manera sostenible”, explicó Jessica ZamborainMason, profesora en King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) y autora principal del artículo publicado en PNAS.

Peces ahumados.2 Peces de arrecife ahumados en Papúa Nueva Guinea. Se recomienda el consumo de productos del mar para ayudar en la salud cardiovascular. Jessica Zamborain-Mason

El análisis muestra que los arrecifes de coral del mundo podrían aumentar la producción pesquera sostenible en casi un 50% si se permitiera la recuperación de las poblaciones. Esto equivaldría a entre 20,000 y 162 millones de porciones adicionales de pescado al año, suficientes para cumplir con la ingesta recomendada de productos del mar para varios millones de personas, la cual es de ocho onzas por semana por persona. Los mayores beneficios se concentrarían en regiones con altos niveles de hambre y deficiencias nutricionales, como partes de África y el sudeste asiático.

“Existe una correlación positiva entre el aumento potencial de porciones de pescado y el índice global de hambre. Los países con mayor desnutrición podrían beneficiarse más de la recuperación de las poblaciones de peces de arrecife”, señaló Sean Connolly, científico del STRI y coautor del estudio.

Peces sargento Banco de peces sargento en la Isla de Coiba, Panamá. Sean Mattson

El equipo analizó datos de territorios con arrecifes de coral en diferentes países alrededor del mundo. Utilizaron modelos estadísticos para estimar las cantidades actuales de peces y los rendimientos potenciales si se permitiera la recuperación en arrecifes sobreexplotados. Según los cálculos, alcanzar niveles sostenibles podría tomar entre seis y 50 años, dependiendo del grado de agotamiento y de las medidas de manejo pesquero.

Reconstruir las pesquerías de arrecifes no es solo una meta ecológica: también es una estrategia viable para mejorar la nutrición global. Lograr estos beneficios requiere una gestión pesquera efectiva, alternativas laborales durante los periodos de recuperación y apoyo internacional.