Piden a extranjeros brindar información durante los Censos Nacionales, no se preguntará estatus migratorio

INEC reitera que no se preguntará sobre estatus migratorio durante los Censos Nacionales

Añadió según el informe que manejan del Tribunal Electoral existen 13,452 extranjeros naturalizados panameños que tienen que ser censados dentro de este tipo de actividad.

El director del INEC, Samuel Moreno, reiteró que durante los Censos Nacionales no se preguntará sobre el estatus migratorio, y que la información que proporcionen los extranjeros es importante dado que estos ciudadanos aportan a la economía, demandan servicios públicos y ofertan su mano de obra.

“Es importante contarlos, es importante su origen, de dónde vienen y nosotros vamos preguntar ese componente de ciudadanía para saber de una vez por todas cuánto es la cantidad de extranjeros que están en Panamá. Muy importante para esta población, no vamos a preguntar estatus migratorio, no tengan ningún temor en dar información, además de que la información está protegida por el secreto estadístico, por la confidencialidad, no de ahora, de siempre que ha mantenido el INEC y la Contraloría de no divulgar, no publicar datos individuales, sino datos agregados”, remarcó Moreno.

Añadió que a través de los Censos Nacionales se busca saber cuántos ciudadanos hay, cómo viven, dónde están localizados, y para desarrollarlos se cuenta con 9 mil colaboradores, 7 mil empadronadores y 2 mil supervisores, totalmente identificados como colaboradores del INEC y de la Contraloría, quienes estarán visitando a las poco más de un millón 500 mil viviendas a nivel nacional.

El desarrollo de los Censos Nacional “es la oportunidad de oro de hacer un censo exitoso, a conciencia y necesitamos de ese deber cívico de toda la población panameña de abrirnos las puertas, de dar la información para que nosotros demos un mensaje claro a Panamá, a Centroamérica y a América Latina de hacer un censo bien, un censo tecnológico, aquí nos van a visitar de Chile, nos van a visitar del Perú, Brasil, México, como observadores porque están viendo lo que está haciendo Panamá de manera responsable, con rendición de cuentas”, puntualizó.