MEF aclara el pago del CEPANIM y pide a beneficiarios no dejarse llevar por información falsa

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aclaró detalles sobre el pago del CEPANIM y exhortó a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Registro para el pago de CEPANIM inicia en abril

Chapman informó que la plataforma de registro del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) estará habilitada durante este mes de abril. Este proceso permitirá a los beneficiarios completar los pasos necesarios para acceder al pago.

Pago comenzará en junio

De acuerdo con el titular del MEF, la entrega de los certificados está prevista para iniciar a partir de junio.

El beneficio está dirigido a:

Jubilados

Pensionados

Herederos con derecho

Embed - Min. de Economía y Finanzas on Instagram: "La plataforma de registro del CEPANIM estará habilitada este mes de abril y a partir de junio se entregarán los Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM). El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aclaró ante los medios de comunicación dudas sobre este mecanismo. Además, reiteró que la población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas para conocer las fechas exactas y los pasos a seguir. #ConPasoFirme" View this post on Instagram

El ministro reiteró que los pagos se realizarán conforme al cronograma establecido, estimando que el proceso se desarrollará a mediados de año. Para facilitar el registro, el MEF habilitará quioscos en sus sedes, donde personal capacitado orientará a quienes tengan dificultades con la plataforma digital.

Llamado a evitar desinformación

Chapman advirtió sobre la circulación de información falsa en redes sociales y otros medios, e instó a la población a no creer “todo lo que lean”. Recalcó que las fechas oficiales, requisitos y procedimientos serán comunicados únicamente por el MEF.