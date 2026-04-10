Semana de pagos en Panamá: jubilados y pensionados cobran quincena y bono permanente

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que próximamente los jubilados y pensionados del país recibirán el segundo pago de la quincena de abril. Además, se efectuará el desembolso del primer bono permanente de 2026, un beneficio esperado que se acreditará tanto por el sistema de ACH como a través de cheques.

Calendario de pagos a jubilados y pensionados

Viernes 17 de abril

Mayo

ACH: lunes 4 y martes 19 de mayo

Cheques: martes 5 y miércoles 20 de mayo

¿Quiénes califican para el bono permanente?

Es importante aclarar que, según la normativa vigente, los beneficiarios de esta bonificación especial son los jubilados que ingresaron al sistema y estuvieron dentro de la planilla de la CSS hasta el año 2024, fecha en que se aprobó la ley que institucionalizó este pago en Panamá.

Montos del bono permanente

Este primer pago del bono permanente corresponde a un monto de B/. 50.00. Posteriormente, se entregará una suma similar en el mes de agosto, mientras que en diciembre el desembolso será de B/. 40.00.