Piden a padres de familia que no encuentren cupos acercarse a las oficinas regionales del Meduca

“Cuando en esa escuela ya no hay cupo el padre debe buscar otro centro escolar, de no encontrar debe ir a la Dirección Regional para que le digan dónde hay todavía cupos disponibles en las escuelas que están en los alrededores”, indicó.

Explicó que estos casos se dan principalmente en los casos de primer grado, educación inicial, séptimo y décimo, en los que usualmente ingresan estudiantes nuevos, y cada centro educativo tiene cupos limitados, tomando en cuenta que los mismos tiene una capacidad determinada y cuentan con estudiantes que ya están dando clases allí y tienen su matrícula asegurada para el siguiente grado.

Agregó que además, se dan casos en que los padres de familia se enfocan en determinadas escuelas y si no encuentran cupos es porque las mismas ya matricularon la cantidad de estudiantes para la cual tienen capacidad.

“Algunos padres de familia se desesperan y forman esas largas filas, hemos hecho esfuerzos por eliminar eso a través de la virtualidad para que padres de familia puedan matricular a su niño, pero algunos no tienen los dispositivos para poder hacer eso, algunas veces no lo saben hacer y entonces se aproximan a la escuela en la desesperación de pensar que su niño se va a quedar sin cupo y se le dice que ya en la escuela no hay cupo porque está lleno, pero el padre de familia insiste en querer que se matricule el niño en la escuela que él desea y manifiesta que no le quieren dar el cupo, pero hay veces que la escuela ya está llena”, remarcó Tello.

Por otro lado, reiteró que el Meduca extendió hasta el 26 de agosto el periodo de inscripción para el año escolar 2023 para estudiantes de colegios oficiales.