Plan Libertad: 67 privadas de libertad realizan labores de limpieza en San Miguelito

Plan Libertad: privadas de libertad realizan labores de limpieza en San Miguelito.

Por Ana Canto Un total de 67 privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda iniciaron este jueves labores de limpieza y barrido en el distrito de San Miguelito, en un esfuerzo conjunto con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) como parte de la reactivación del Plan Libertad.

Previo al despliegue en sus puntos de trabajo, las participantes asistieron a un acto institucional en el que se realizó la entrega simbólica de los implementos de limpieza. Posteriormente, las cuadrillas fueron trasladadas a sectores estratégicos como La Gran Estación, la vía principal desde San Miguelito hasta San Isidro, Villa Lucre y un tramo de la vía Ricardo J. Alfaro hasta Linda Vista.

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