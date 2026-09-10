Plan Libertad: 67 privadas de libertad realizan labores de limpieza en San Miguelito

Un total de 67 privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda iniciaron este jueves labores de limpieza y barrido en el distrito de San Miguelito, en un esfuerzo conjunto con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) como parte de la reactivación del Plan Libertad.
Durante la actividad, el director de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno, destacó que cuatro privadas de libertad que formaron parte de fases anteriores del programa están en proceso de contratación formal por la institución. Por su parte, la privada de libertad Iorlenis Figueroa agradeció a las autoridades por la oportunidad de reinsertarse en la sociedad, capacitarse y demostrar su compromiso con el cambio comunitario.