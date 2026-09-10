Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2026 - 18:02

Plan Libertad: 67 privadas de libertad realizan labores de limpieza en San Miguelito

Previo al inicio de funciones, las privadas de libertad asistieron a un acto institucional en el que se realizó la entrega de implementos de limpieza.

Plan Libertad: privadas de libertad realizan labores de limpieza en San Miguelito.

Plan Libertad: privadas de libertad realizan labores de limpieza en San Miguelito.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 67 privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda iniciaron este jueves labores de limpieza y barrido en el distrito de San Miguelito, en un esfuerzo conjunto con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) como parte de la reactivación del Plan Libertad.

Previo al despliegue en sus puntos de trabajo, las participantes asistieron a un acto institucional en el que se realizó la entrega simbólica de los implementos de limpieza. Posteriormente, las cuadrillas fueron trasladadas a sectores estratégicos como La Gran Estación, la vía principal desde San Miguelito hasta San Isidro, Villa Lucre y un tramo de la vía Ricardo J. Alfaro hasta Linda Vista.

Durante la actividad, el director de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno, destacó que cuatro privadas de libertad que formaron parte de fases anteriores del programa están en proceso de contratación formal por la institución. Por su parte, la privada de libertad Iorlenis Figueroa agradeció a las autoridades por la oportunidad de reinsertarse en la sociedad, capacitarse y demostrar su compromiso con el cambio comunitario.

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