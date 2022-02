Podría crearse equipo para evaluar "gripalización" de la pandemia, según Ortega-Barría

Sin embargo, detalló que a su juicio se requieren determinados factores para que eso sea posible, a continuación se enumeran:

Un número predecible de casos en el país con un porcentaje de transmisión bajo Alta taza de vacunación; tener al 90% de la población al menos con una dosis y al 80% con las dos dosis Tratamientos en el país para que las personas no terminen en el hospital Tener una línea de trazabilidad por medio de diferentes mecanismos

Ortega-Barría desarrolla sobre la gripalización de la pandemia TReporta

Con respecto a la ómicron y a la subvariante BA.2 dijo que no cree que haya una quinta ola a causa de ella; pero no descartó que pueda producirse una por el surgimiento de una nueva variante. A pesar de eso, resaltó que no lo ve como una realidad a corto plazo.

"Creo que lo que va a ocurrir es una posible estacionalidad de este organismo parecido a lo que ocurre con la influenza", agregó el doctor.

Para combatir al virus, acotó que no considera que se deba desarrollar una vacuna contra COVID-19 cada año; ya que, se ha probado que la vacuna que se usa ha tenido una buena cobertura.

"La vacuna de COVID-19 va a ser más estable, repito, la vacuna actual ha protegido contra las cinco variantes previas y si tenemos que desarrollar una vacuna nueva en el futuro, la idea es que proteja contra un mayor número de coronavirus", manifestó.