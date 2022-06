Precios de productos en Merca Panamá podrían aumentar por paro de transportistas de carga

Expectativa en Merca Panamá ante paro de transportistas de carga, precios podrían aumentar

Habrá “una escasez más pronunciada de la que ya tenemos debido a que en este momento no hay muchos productos por las lluvias que están afectando las zonas de producción, al aumento del precio del combustible y a otros factores, y entonces esto definitivamente hará que los precios suban el domingo y el lunes porque no tenemos ahorita mismo en bodega suficientes productos para abastecer al mercado nacional”, explicó uno de los arrendatarios.

Algunos de los productos que podrían registrar un aumento son la lechuga, el repollo, el apio, entre otros.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, Sebastián Peña, indicó que comprenden la exigencia de los transportistas de carga agrícola, sin embargo, explicó que la medida de paro no afectará solo a Merca Panamá, sino a toda la cadena de distribución.

Paro de transportistas de carga afectará a toda la cadena de comercial

“Tenemos que atender el problema global, no es solamente el transporte, es toda la cadena la que se podría ver afectada… mucha de la gente que viene a abastecerse principalmente lunes y martes, va a otros sectores del país, no únicamente en la ciudad capital, se dirigen a Darién, a Colón, a La Chorrera, San Miguelito, entonces el impacto de esto no únicamente se queda aquí sino que se distribuye en el resto de la cadena comercial”, señaló.