Presentan anteproyecto para modificar el Código Procesal Civil de Panamá

Explicó que se trata de “una iniciativa emanada del Órgano Judicial convencido de la necesidad impostergable de modificar, de transformar el modelo de gestión que rige en los proceso judiciales de la vía civil, para dotarlo de más agilidad, de herramientas que permitan tener decisiones en tiempo razonables para el ciudadano y que no sea una agonía y un drama judicial la espera por la decisión del conflicto. Por eso estamos aquí ejerciendo el convencimiento de que esta iniciativa como política pública en un servicio de administración de justicia debe emanar justamente del Órgano Judicial que somos quienes regentamos este servicio público”.

Indicó que según los indicadores, actualmente los procesos judiciales pueden tardar hasta ocho años, por lo que se busca reducir ese tiempo lo más que sea posible.

“Los indicadores sirven para ver como línea base qué se puede mejorar, el indicador es que en promedio un proceso en todas sus etapas está durando casi ocho años y la idea es, con gerencia de operaciones, ir ubicando dónde están los cuellos de botella de los procesos, poder intervenirlos con indicaciones normativas que permitan que duren menos, es decir, nuestra meta es bajar los ocho años y allí están unas herramientas, si me preguntan a mí ojalá sea lo menos posible pero no podemos dar un resultado concreto hasta que no se apruebe una ley que permita dotar de estas herramientas para bajar este tiempo”, manifestó.

El Órgano Judicial informó que la presentación del magistrado Olmedo Arrocha, ante miembros de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, forma parte del plan de divulgación del Anteproyecto, que también será presentado ante los distintos actores del quehacer nacional.

Por su parte, el procurador de la Administración, Rigoberto González, ve como positivo la presentación de esta iniciativa que impulsará cambios al Código Procesal Civil de Panamá.

“Esta es una de las propuestas que en su momento planteó el Pacto de Estado por la Justicia y pasado un tiempo ahora vemos algo ya en concreto, entonces hay que verlo desde el sentido positivo del cambio que eso iría implicando, una vez esto se pudiera concretar ya en lo que se busca, todo un nuevo código, toda una nueva visión, todo un cambio de paradigmas en la dirección procesal civil”, expresó González..