Presentan ante la Corte demanda para que se declare nulo proceso para nuevo mercado del marisco

En la demanda, el movimiento solicitó a la Sala Tercera de la CSJ que declare nulo por ilegal la resolución MEF-RES-2022-103, mediante el cual el Ministerio de Economía y Finanzas asignó al Municipio de Panamá el uso y administración de terrenos ubicados en el corregimiento de Calidonia para la ejecución de proyectos.

Luis Pinedo, del Movimiento Consulta Ciudadana, explicó que este proceso violó varias leyes.

https://twitter.com/ecotvpanama/status/1513514670333870082 #EsNoticia Movimiento Consulta Ciudadana presenta demanda contenciosa administrativa ante la Corte Suprema de Justicia, por supuestas violaciones en el traspaso de la finca para la construcción del Mercado de Mariscos. Vía @felixchaveztv pic.twitter.com/SgRNZTBv0L — ECO TV (@ecotvpanama) April 11, 2022

“Entre ellas este tipo de actos necesita un refrendo de la Contraloría que no existe, necesita contrato interinstitucional entre el MEF que se dio la finca contrato que no se ha firmado, se publicó en el Registro Público sin este contrato lo cual también es ilegal, el alcalde no tiene potestad de pedir finca o recibir finca sin antes ser autorizado por el Consejo Municipal, el Consejo Municipal aprobó el mercado del marisco, pero no aprobó al alcalde ni pedir ni recibir estas fincas”, detalló Pinedo.

En ese sentido, Pinedo dijo que con la demanda están solicitando que se cumplan los procesos legales que la ley establece.

“No se puede violentar la participación ciudadana y por otro lado una cantidad de leyes para hacer un proyecto faraónico que a parte le quita cincuenta millones a la comuna capital”, manifestó.

El proyecto de construcción del nuevo mercado del marisco tendría un costo aproximado de 50 millones de dólares.