Presidenta de Apede: Hablar de salario mínimo no es la ruta para iniciar el 2022

La presidenta de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Elisa Suárez, consider que "hablar de salario mínimo no es la ruta para iniciar el 2022" , y que el Gobierno debe centrarse en la reactivación del sector que da los empleos formales.

"Hemos dicho desde Apede hace más de tres meses que no era el momento adecuado para iniciar el tema de salario mínimo... si no hay empresas, no hay empleo, y se han levantado expectativas altísimas. Hay una pequeña recuperación en la economía, pero seguimos teniendo una caída del 13% en el PIB", precisó.