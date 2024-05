Presidente electo Mulino se reúne con Juan Diego Vásquez y otros miembros de la Coalición Vamos

Mulino enfatizó que la reunión no se centró en pactos políticos, sino en discutir la agenda de gobierno y legislativa. Afirmó que no se ha tratado ningún tema fuera de este ámbito y que no se han realizado solicitudes específicas por parte de los presentes.

¿Quiénes estuvieron presente en la reunión con el presidente electo?

Entre los miembros destacados de la Coalición Vamos que participaron en la reunión se encontraban tres alcaldes: Irma Hernández, Alcaldesa de San Miguelito; Diógenes Galván, Alcalde de Colón; y Raúl Montenegro, Alcalde de la Villa de Los Santos. La presencia de estos líderes locales resalta el respaldo y la colaboración entre diferentes niveles de gobierno en el país.

Durante el encuentro, Mulino enfatizó la importancia de escuchar y dialogar con los diputados electos, destacando su interés en conocer sus aspiraciones y encontrar puntos de coincidencia. "La idea de esto es conversar, escuchar, lo que quieren, lo que piensan, lo que aspiran, y sobre todo ver en qué puntos podemos encontrar coincidencias. Yo no estoy en esto para comprar ni alquilar diputados", expresó Mulino.

Presidente electo comparte detalles sobre toma de posesión

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1796188800588091664&partner=&hide_thread=false El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, se reúne este jueves con diputados electos de la bancada independiente y miembros de la Coalición @vamosporpanama, incluyendo al líder y actual diputado @JDVasquezGut.



"La idea de esto es conversar, escuchar, lo que quieren, lo… pic.twitter.com/5GyESD2eEM — Telemetro Reporta (@TReporta) May 30, 2024

Mulino también compartió detalles sobre su discurso de toma de posesión el 1 de julio, destacando la importancia de transmitir un mensaje relevante para el país. "No necesito ensayar, me paro en cualquier lado y hablo. Ese día, el 1 de julio, sí voy a leer porque tengo un mensaje importante para el país", aseguró.

Además, el presidente electo mencionó su compromiso de reunirse con otras bancadas en las próximas semanas, subrayando la importancia de resolver impugnaciones antes del 1 de julio. "Yo esperaría que se resuelvan esas impugnaciones antes del 1 de julio, y el que tiene el dinero para presentarlas que asuma las consecuencias si son temerarias", afirmó Mulino.

Mulino muestra su postura ante extorsión y clientelismo

Asimismo, Mulino hizo hincapié en su postura contra la extorsión y el clientelismo político, declarando: "Se acabó el 'qué hay pa' mí'. Aquí hay un presidente que no se va a dejar extorsionar."

Mulino concluyó la reunión reafirmando su mensaje de unidad y compromiso con el país, anticipando un discurso significativo en la toma de posesión el 1 de julio. "Tengo un mensaje importante para el país. Tengo amigos y personalidades de otros países, de Colombia, gente de seguridad de Estados Unidos, y creo que es una bonita oportunidad para invitarlos a la toma de posesión", declaró el presidente electo.