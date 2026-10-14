Presidente de Honduras confirma visita a Panamá en 2027 para participar en foro económico

El presidente de Honduras, Nasry Asfura , participará en el Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027, que se celebrará en Panamá el 27 y 28 de enero. La confirmación fue anunciada por la canciller hondureña, Mireya Agüero, durante una visita oficial al país para fortalecer las relaciones bilaterales.

¿Cuándo se realizará el Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027?

El encuentro está programado para el 27 y 28 de enero de 2027 en Ciudad de Panamá y es organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en conjunto con el Gobierno Nacional.

La confirmación de la participación del mandatario hondureño se produjo durante una reunión entre Agüero y el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, en el Palacio Bolívar.

Panamá y Honduras buscan fortalecer la cooperación bilateral

Durante el encuentro, ambos cancilleres abordaron asuntos de interés común, entre ellos la cooperación ante las consecuencias del terremoto registrado en Panamá el pasado 9 de octubre.

La canciller hondureña también extendió una invitación al presidente José Raúl Mulino para participar en Honduras en la conmemoración de los 120 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, prevista para 2027.

Asimismo, los ministros acordaron impulsar el comercio y las inversiones mediante misiones empresariales entre PROPANAMÁ y el Consejo Nacional de Inversiones de Honduras, además de promover la participación de empresas hondureñas en EXPOCOMER 2027.

La visita da continuidad a los acercamientos diplomáticos entre ambos gobiernos y a las coordinaciones relacionadas con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).