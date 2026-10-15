Presidente Mulino aclara primer desembolso a municipios y juntas comunales para atender a damnificados

El presidente de la República, José Raúl Mulino , informó este jueves 15 de octubre que los fondos destinados a municipios y juntas comunales para atender a las familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre corresponden a un primer desembolso.

El mandatario explicó que los recursos estarán sujetos a fiscalización de la Contraloría General de la República y permitirán a las autoridades locales responder a las necesidades más urgentes de las comunidades.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Mulino señaló que la entrega de los fondos se realizará de manera progresiva, con el objetivo de que alcaldes y representantes de corregimiento puedan brindar asistencia a los residentes cuyas viviendas resultaron afectadas o colapsaron durante el movimiento sísmico.

Le podría interesar: Teleférico de Panamá: Proyecto recibe orden de proceder por $255 millones

¿Para qué se utilizarán los fondos entregados a municipios y juntas comunales?

De acuerdo con el mandatario, los recursos permitirán a las autoridades locales atender necesidades inmediatas de los damnificados, entre ellas:

Compra y distribución de agua potable.

Adquisición de medicamentos.

Entrega de alimentos.

Compra de enseres y artículos de primera necesidad.

Atención de otras necesidades urgentes de las familias afectadas.

El presidente destacó que los alcaldes y representantes mantienen contacto directo con los residentes de sus comunidades, por lo que contar con recursos disponibles a nivel local facilitará la respuesta ante la emergencia.

Contraloría fiscalizará los recursos destinados a los damnificados

Mulino explicó que los desembolsos estarán bajo el control de la Contraloría General de la República, con el propósito de supervisar el uso de los fondos.

El mandatario reiteró que este es un primer desembolso, por lo que la asignación de recursos continuará de forma progresiva para apoyar las labores de atención a las familias damnificadas.