Presidente Mulino aclara tema de puertos en respuesta a tensiones con Estados Unidos

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , reafirmó la soberanía de Panamá sobre el Canal de Panamá y los puertos adyacentes, aclarando que no ha recibido información oficial de Estados Unidos o su embajada sobre la supuesta presencia militar de otro país en la zona.

Presidente Mulino aclara tema de puertos

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que desde que asumió la administración del país a la fecha no ha recibido de Estados Unidos ni su embajada, información sobre la supuesta presencia militar de otro país en el Canal de Panamá.

Reiteró que "el Canal de Panamá lo…



Respecto a las tensiones actuales con Estados Unidos, el mandatario destacó que la relación entre ambos países ha sido históricamente fuerte, a pesar de sus altibajos, y expresó su confianza en que las diferencias serán superadas sin confrontaciones. "No me interesa ningún tipo de pugna, ni confrontación", dijo, aclarando que no hay fundamento para tales conflictos.

Mulino también abordó una posible confusión entre el Canal de Panamá y los puertos adyacentes, explicando que los puertos son concesiones otorgadas por Panamá y no están bajo el control de gobiernos o fuerzas militares extranjeras. Aseguró que estos puertos no afectan en ningún sentido la administración o el funcionamiento del Canal, sino que son actividades auxiliares que apoyan la navegación.

En cuanto a las actuales tensiones, el presidente expresó su prudencia y reserva, afirmando que este es un momento delicado en la vida política e internacional del país, pero reiteró su confianza en que la situación se resolverá de manera diplomática y sin conflictos.