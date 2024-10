Presidente Mulino envía mensaje a nuevos agentes de la Policía Nacional "No cedan a la tentación"

“No cedan a la tentación, no cedan a la vida fácil, no cedan a los cantos de sirena que puedan tentarles a traicionar este juramento y esta institución”, enfatizó el presidente, destacando la importancia de la integridad en su labor. “No cedan a la tentación, no cedan a la vida fácil, no cedan a los cantos de sirena que puedan tentarles a traicionar este juramento y esta institución”, enfatizó el presidente, destacando la importancia de la integridad en su labor.