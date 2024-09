Presidente Mulino habla sobre la CSS: Todo lo que dijo el jueves 12 de septiembre de 2024

Estado actual de la CSS

El mandatario criticó abiertamente la falta de transparencia y la mala gestión financiera que ha marcado a la CSS durante años. Informó que la institución lleva muchos años sin contar con estados financieros auditados, lo que ha contribuido a un "inmenso agujero negro" en la administración de los recursos. Según el presidente, la situación es alarmante, con una falta significativa de medicinas e insumos médicos, largas listas de espera para cirugías y un sistema de citas ineficaz.

Medidas propuestas

Entre las principales medidas anunciadas, destaca la unificación del sistema de compras a través del programa "Compra Única", que busca eliminar la burocracia y garantizar precios justos para medicinas e insumos médicos. También se planea trasladar el Instituto Oncológico Nacional a la nueva Ciudad de la Salud de la CSS para optimizar los recursos y mejorar el tratamiento de pacientes con cáncer.

El presidente también se comprometió a mejorar el sistema de citas médicas, asegurando que se implementarán sistemas digitales para hacer el proceso más transparente y eficiente.

Además, se creará una mesa de trabajo con todos los sectores de la sociedad para abordar los problemas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

"Queridas panameñas y panameños: Rehuirle al problema de la Caja de Seguro Social no es sostenible. Seguir apadrinando el deterioro del servicio de salud y permitir que quienes con su sacrificio de décadas de trabajo se queden sin jubilación, no es una opción para mí. El pueblo conoce la situación y saben que tarde o temprano había que hacerle frente. Ese día ya llegó. No seré uno más de los que escondió o esquivó el problema. Porque no será este presidente quien permitirá que colapse la Caja de Seguro Social", dijo el presidente Mulino.

Compromisos del gobierno

El presidente aseguró que la CSS no será privatizada y llamó a todos los actores involucrados a presentar propuestas concretas y viables para resolver los problemas financieros y administrativos de la institución. Anunció que se establecerá un sistema en línea para que los trabajadores puedan verificar si sus aportes están al día y que se realizará un inventario de todos los activos de la CSS para conocer su verdadero patrimonio.

Llamado a la acción legislativa

Finalmente, hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que discuta con prioridad el proyecto de ley que emane de las conversaciones con los distintos sectores durante sesiones extraordinarias en noviembre y diciembre.