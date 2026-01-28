Panamá Nacionales -

Presidente Mulino sostendrá reuniones bilaterales con mandatarios de la región en el Palacio de las Garzas

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostendrá este miércoles reuniones bilaterales con los jefes de Estado de la región que se encuentran en el país en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. El primer encuentro se llevará a cabo con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.