Presidente Mulino: Tren Panamá - David podría tener una segunda línea

"Me sugirió el ingeniero (Henry Faarup) que dejemos para el futuro un pedazo de tierra para una segunda línea. No estoy diciendo que vamos a hacer dos trenes pero en el futuro... tener un pedazo de tierra del Estado para poder agrandar, expandir, el tren David - Panamá".

Henry Faarup ha iniciado acercamientos a países con experiencia en construcción en ferrocarriles, asegura Mulino

El presidente dio a conocer que el Secretario Nacional del Ferrocarril, Henry Faarup, ha iniciado acercamientos con países que tienen experiencia en ferrocarriles y sostendrá conversaciones con empresas internacionales para abordar el tema. Mulino explicó que se está buscando la mejor manera de realizar este proyecto, ya sea a través de una asociación público-privada o mediante un acuerdo de Estado a Estado con algún país amigo.

Aunque hasta el momento no existe ningún ofrecimiento concreto de países vecinos sobre el proyecto, Mulino destacó que hay muchos países interesados en la construcción de ferrocarriles y una notable escasez de inversión internacional en infraestructura.

El proyecto Tren Panamá - David tiene como objetivo mejorar la conectividad y fomentar el desarrollo económico en la región, proporcionando una alternativa eficiente y moderna de transporte entre la Ciudad de Panamá y David.