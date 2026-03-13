Primer pago del MIDES continúa este 16 de marzo: beneficiarios pendientes

Este lunes 16 de marzo, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) continuará con el primer ciclo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) a través de tarjeta clave social (ACH). Estos desembolsos benefician a los inscritos en los programas: Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.