Panamá Nacionales -  13 de marzo de 2026 - 16:56

Primer pago del MIDES continúa este 16 de marzo: beneficiarios pendientes

Los pagos del MIDES corresponden a los programas de Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.

Beneficiarios del MIDES. 

Beneficiarios del MIDES. 

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes 16 de marzo, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) continuará con el primer ciclo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) a través de tarjeta clave social (ACH). Estos desembolsos benefician a los inscritos en los programas: Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.

Por otro lado, se informa que el segundo grupo de beneficiarios, correspondiente a quienes reciben sus transferencias en efectivo en áreas de difícil acceso, podrá realizar el cobro del lunes 23 al viernes 27 de marzo.

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Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

  • Primer pago: del 9 al 20 de marzo
  • Segundo pago: del 1 al 12 de junio
  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Primer pago: del 23 al 27 de marzo
  • Segundo pago: del 15 al 19 de junio
  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre
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Calendario de pagos del MIDES 2026.

Calendario de pagos del MIDES 2026.

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