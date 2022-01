Procurador González dice que con la nota enviada a Solís no busca crear guerra entre funcionarios

El procurador de la Administración, Rigoberto González, aclaró que la nota dirigida ayer al contralor de la República, Gerardo Solís, no tiene el objetivo de crear una guerra entre funcionarios, sino manifestar su postura frente a los hechos particulares de fondos públicos debido a que fue citado previamente por el contralor.

"Este funcionario que está aquí con ustedes (él) no tiene el ánimo ni anda buscando ni esa es la idea de crear ante la opinión pública que hay una guerra entre funcionarios", dijo González.

Procurador de la Administración asegura que no busca atacar a contralor Solís TReporta

El procurador aseguró que las funciones de su cargo lejos de buscar conflictos, se dirigen a facilitar el trabajo de los funcionarios para no que no se exponga la administración estatal.

"El procurador de la Administración es el abogado del Estado y lo que pretende es facilitar el trabajo del resto de los funcionarios del Estado para no exponer la administración institucional y para que no hayan demasiados cuestionamientos justificados de la opinión pública", acotó.

Por esta razón, señaló que se sintió obligado a responder a las insinuaciones que, según su punto de vista, se referían a que en el 2015 cuando él asumió el cargo tenía conocimiento de diferentes asuntos relacionados a los gastos de movilización.

"Me sentí obligado cuando vi esa nota de prensa donde se me llama a mí por mi nombre, entonces si se me llama a mí por mi nombre, yo tengo que responder", agregó.

El 25 de enero González envió una nota a Gerardo Solís en donde, entre otras cosas, detalló que la función de fiscalizar los fondos públicos es privativa de la Contraloría, mientras que la labor de la Procuraduría de la administración se orienta a vigilar la conducta oficial de servidores públicos.

Además, exhortó a Solís a interponer denuncias pertinentes si considera que él había cometido irregularidades en lo relacionado al uso de fondos públicos y al aumento de los gastos de movilización. González reiteró que de esa forma se evitan las insinuaciones.