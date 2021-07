Profesor cuestiona falta de transparencia en proceso de nombramiento de directores

Explicó que en el proceso se está manejando de manera subjetiva la contabilización de los puntos de los concursantes, quienes entre los requisitos deben cumplir con: ser docentes y tener 8 años de experiencia docente en algún centro educativo particular o público.

Sin embargo, señaló que el Ministerio de Educación (Meduca) no ha determinado cuáles son los títulos y documentos afines al cargo.

“Hay un decreto que regula este proceso, que es el Decreto 1349 y dice que deben ser los títulos afines al cargo al cual se aspira, pero la pregunta que le hacemos a la Ministra es cuáles son los títulos afines al cargo al cual se aspira, usted tiene que reglamentarlo mediante un resuelto ministerial, no lo han querido hacer, y eso se presta para que dentro de la institución políticamente escojan a los directores y supervisores que a ellos les parece, y eso se llama falta de transparencia”, expresó Espinosa en RPC Radio.

Indicó que ante esta situación le han manifestado a la titular del Meduca la posibilidad de ejecutar un proceso de impugnación contra el nombramiento de estas autoridades, “debido a que nuestras escuelas, nuestros colegios, tienen que ser dirigidos por los mejores profesionales del país, escogidos dentro de los educadores como lo dice la Ley 47”.

Agregó que la política partidista tiene que ser eliminada de la educación pública del país, para que el titular de Educación pueda contar con un equipo independiente, y garantizar que los funcionarios que se nombren en el Meduca sean profesionales capacitados para dirigir la educación sin tener preceptos políticos.

“Yo creo que la Ministra de Educación siempre ha tenido la disposición, lo que pasa es que el Gobierno Central tiene que eliminar la política partidista de la educación pública nacional, mientras los ministros no manden como tal y tengan que estar pidiéndole permiso a todo el mundo para ver qué hacen en el Meduca esto no funciona… los directores regionales del Meduca, los que dirigen la educación en las provincias son nombrados con el dedo político, la Ministra tiene que tener un equipo independiente, la educación pública no se puede manejar políticamente”, puntualizó.