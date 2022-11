Promulgan decreto que establece medidas a naves y actividades conexas a la pesca ilegal registradas en la Marina Mercante

En la Gaceta Oficial de Panamá este viernes 21 de noviembre se publicó el Decreto Ejecutivo N° 245 que establece acciones y medidas contra las naves de pesca, de actividades relacionadas con la pesca y de actividades conexas registradas en la Marina Mercante de la República de Panamá, vinculadas a las actividades de pesca ilegal , no declarada y no reglamentada.

En su artículo 1 la normativa ordena la cancelación de la Marina Mercante de la República de Panamá, las naves las cuales de la Dirección General de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tenga motivos zonables para considerar que la nave, su propietario, armador, operador, fletante, fletador, capitán, beneficiario final, o cualquier otra persona natural o jurídica relacionada a la misma, han realizado actividades de Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada o hayan efectuado transferencia, relación, asociación y/o conexión con naves, personas naturales o jurídicas relacionadas a estas actividades ilegales, en detrimento de la eficacia de las resoluciones, recomendaciones y/o medidas de conservación y ordenación adoptadas de conformidad con el derecho internacional y aprobadas en el plano nacional, subregional, regional o mundial, o aquellas que contravengan el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca ilegal, No Declarada y No Reglamentada.