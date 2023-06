¡Protege tu cuenta en Listo Wallet! Denuncian cobro del PASE-U por alguien más

Margorie Smith, madre de la niña afectada detalla que el hecho ocurrió en marzo asegura que su hija contaba con dos pagos acumulados es decir (el pago de Enero y de marzo) por lo que al darse cuenta interpuso la denuncia ante el Ministerio Público.

Embed Una madre que reside en el sector de Puerto Caimito denuncia que la beca del Pase-U de su hija fue cambiada por un hombre en un comercio en Cativá, provincia de Colón.

Detalla que el hecho ocurrió en marzo e interpuso la denuncia ante el Ministerio Público.#TReporta pic.twitter.com/AIJr7xPLRi — Telemetro Reporta (@TReporta) June 30, 2023

“El 18 de marzo me llega un correo donde me notifican que yo había hecho un cambio de pin en la plataforma Listo Wallet, cosa que yo no hice, cuando ingreso al sistema habían gastado B/.177.00 de B/.180.00 que mantenía la cédula de mi hija”, explica la madre de familia.

Paso a paso para registrarse en Listo Wallet

Ingresar a la plataforma https://www.listo.gob.pa/

seleccionar el tipo de usuario (Ciudadano) y registrase/ingresar con Panamá Digital .

Colocar el correo electrónico, introducir la contraseña, seleccionar la casilla 'No soy un robot' y presionar ingresar.

y presionar ingresar. El sistema le llevará a la pantalla de LISTO nuevamente, accederás al icono de lectura de términos y condiciones, y una vez leído, tocas en aceptar.

Seguido, aparecerá la sección de preguntas secretas para crear tus respuestas.

Eliges 3 preguntas que deseas de la lista, respóndelas y guárdalas en un lugar que recuerdes porque son necesarias para cambiar el PIN Listo.

Configuradas las respuestas, presiona en aceptar.

Ingresa al icono de crear PIN LISTO, escribe los 4 dígitos con los que podrás pagar tus compras en los comercios seleccionados y espera la confirmación de la creación exitosa.

Recomendaciones del IFARHU por el robo de PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), recomendó a los padres de familia afectados a presentar ante el Ministerio Público la denuncia en caso de ser victima y ante todo salvaguardar datos de usuario, contraseña, número PIN y cédula juvenil.

La Sra Smith solicita el cambio en la forma del cobro de la beca digital por medio de ACH para evitar ser victima nuevamente del robo de PASE-U, pues ya a trascendido que el próximo pago del beneficio será durante el mes de agosto para los estudiantes de primaria, premedia y media.

En su momento, el IFARHU aclara que ha colaborado con el Ministerio Público para aportar en investigaciones y que los hechos sean resuelto lo más pronto posible.