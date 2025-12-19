Proyecto de ley sobre descuentos a jubilados genera preocupación en el sector hotelero.

Durante una entrevista en el programa Radiografía, el directivo de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), Jaime Pons, advirtió que, de aprobarse el proyecto de ley que busca aumentar los descuentos otorgados a los jubilados , podrían generarse consecuencias negativas para esta actividad económica.

Pons explicó que, si la nueva legislatura aprueba la iniciativa, existe la posibilidad de un aumento en las tarifas, una disminución de la competitividad regional y riesgos de pérdida de empleos en el sector.

De acuerdo con el proyecto, el descuento en hotelería para este grupo poblacional se establecería en 50 %, tanto para tarifas regulares como para ofertas.

Por su parte, Guillermo Cortés, del Movimiento Mundos de Jubilados y Pensionados, señaló que actualmente la ley contempla un descuento del 50 % de lunes a jueves en servicios hoteleros, mientras que de viernes a domingo es del 30 %. La nueva iniciativa, explicó, plantea un descuento único del 40 % para estos últimos días.

Además, el movimiento solicitó el aumento de los descuentos en otros rubros, como restaurantes, farmacias, moteles, servicios de internet, mantenimiento de vehículos, gastos funerarios, servicios médicos y la licencia de conducir.

El sector hotelero también destacó que existe una ausencia, desde hace más de 30 años, de un mecanismo de compensación fiscal que permita enfrentar el impacto de los incentivos otorgados a los jubilados.